В Ханты-Мансийске открылся форум социальных партнеров программы «Обучение служением»
Форум социальных партнеров программы «Обучение служением» открыли сегодня, 27 июня, в Ханты-Мансийске. Цель форума - разработать работающий механизм сотрудничества, который подойдет вузам, НКО и социальным организациям.
«Это одно из наших первых мероприятий, которое мы проводим такой большой командой. Здесь есть спикеры, лекторы, преподаватели, но это неформальное образование, и участники здесь тоже неслучайные, это практики, прежде всего. Я рассчитываю, что вам здесь будет комфортно», - сказал директор департамента молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов.
Форум «Обучение служением» — первый масштабное событие, которое объединяет представителей НКО и ВУЗов на одной площадке. На форуме команды субъектов России, вошедших в число пилотных, смогут выстроить эффективные механизмы сотрудничества между образовательными организациями, некоммерческими организациями, а также органами исполнительной власти на региональном уровне.
«Этот форум для партнеров программы «Обучение служением». Когда я говорю «программа», то я имею ввиду комплекс мероприятий, которые нацелены на то, чтобы «Обучение служением»как образовательный подход, образовательная практика была во всех организациях. Здесь партнёры - это вузы, НКО, ресурсные центры, которые могут на этом мероприятии встретиться и договориться о том, какие проекты они будут реализовывать, какие они к этим проектам будут выставлять требования, как они будут выставлять критерии эффективности, каких социальных эффектов они будут вместе добиваться», - сказал руководитель образовательной программы форума, менеджер проектов НИУ ВШЭ Виктор Науменко.
Организаторы форума: круглогодичный молодёжный образовательный центр «Добрино», Автономная некоммерческая организация «Молодёжный центр Югры», Ассоциация волонтерских центров. Форум организован при поддержке правительства Югры, Министерства образования и науки России, а также НИУ «Высшая школа экономики».