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Росгвардия приняла участие в антитеррористических учениях, организованных оперативным штабом в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре

28.06.2024

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в антитеррористических учениях, организованных
оперативным штабом в Сургуте.

На территории  филиала «Сургутской ГРЭС-2» проведена тренировка с практическим развертыванием сил и средств.

В мероприятии также  приняли участие сотрудники управлений ФСБ, ФСО, МВД, МЧС, а также работники экстренных служб и представители органов исполнительной власти автономного округа.

Учение проведено в целях отработки практических
навыков по пресечению условного террористического акта, проверки уровня взаимодействия между правоохранительными органами.

По оценке руководителя оперативного штаба все участники сработали эффективно. Поставленные учебные задачи реализованы в полном объеме.

Наш сайт территориального управления:

Сайт ТУ Росгвардии по ХМАО - Югре

28.06.2024

28.06.2024