Росгвардия приняла участие в антитеррористических учениях, организованных оперативным штабом в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в антитеррористических учениях, организованных
оперативным штабом в Сургуте.
На территории филиала «Сургутской ГРЭС-2» проведена тренировка с практическим развертыванием сил и средств.
В мероприятии также приняли участие сотрудники управлений ФСБ, ФСО, МВД, МЧС, а также работники экстренных служб и представители органов исполнительной власти автономного округа.
Учение проведено в целях отработки практических
навыков по пресечению условного террористического акта, проверки уровня взаимодействия между правоохранительными органами.
По оценке руководителя оперативного штаба все участники сработали эффективно. Поставленные учебные задачи реализованы в полном объеме.
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