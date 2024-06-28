Продолжается регистрация на Всероссийский форум «серебряных» добровольцев, который пройдет в столице Югры
С 30 сентября по 3 октября Ханты-Мансийск примет участников VIII Всероссийского форума «серебряных» добровольцев в рамках форумной кампании направления Росмолодежь.Добро. Регистрация на мероприятие продлится до 30 августа.
Организаторами форума выступают АНО «Молодежный центр Югры» и круглогодичный образовательный центр «Добрино» — единственный в России, который занимается развитием общественных инициатив, гражданского общества и добровольчества.
Цель форума - помочь старшему поколению не только сохранить, но и передать младшим поколениям свои знания и жизненный опыт. Это включает в себя укрепление семейных связей и поддержание традиционных ценностей, что является основой для создания крепкого и здорового общества. Форум предоставляет платформу для обмена идеями и лучшими практиками, способствующими духовному и нравственному развитию.
«Особенностью окружных форумов этого года станет то, что в этом году они будут очень отличаться друг от друга с точки зрения тематических треков, с точки зрения наполнения. Но это не говорит о том, что основные вопросы, которые интересуют тот или иной регион не будут озвучены. Безусловно, мы еще больше познакомимся с платформой ДОБРО.РФ, однако особенностью тематических треков является то, что в каждом регионе мы более детально и углубленно познакомимся с различными направлениями добровольчества», – отмечает руководитель направления Росмолодёжь.Добро Юлия Устинова.
На форуме в Ханты-Мансийске встретятся свыше 500 волонтеров в возрасте от 55 лет. К участию приглашают:
– добровольцев-наставников (граждане в возрасте от 55 лет, участвующие в добровольческой (волонтерской) деятельности),
– активистов добровольческих (волонтерских) объединений, заинтересованных в популяризации «серебряного» добровольчества (волонтерства),
– представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за развитие «серебряного» добровольчества (волонтерства),
– сотрудников региональных центров развития «серебряного» добровольчества (волонтерства) «Молоды душой» в субъектах Российской Федерации,
– представителей региональных отделений добровольческих (волонтерских) организаций.
Для участия во Всероссийском форуме «серебряных» волонтеров нужно зарегистрироваться на платформе ДОБРО.РФ – https://dobro.ru/event/10748049.