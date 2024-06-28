Продолжается регистрация на Всероссийский форум «серебряных» добровольцев, который пройдет в столице Югры

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в антитеррористических учениях, организованных

оперативным штабом в Сургуте.

На территории филиала «Сургутской ГРЭС-2» проведена тренировка с практическим развертыванием сил и средств.