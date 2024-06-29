В Ханты-Мансийском районе на встрече с руководителем региона поднят вопрос обеспечения жильем медицинских работников
Депутат Думы Югры, региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее» Николай Ташланов на встрече врио Губернатора Югры Руслана Кухарука с администрацией и депутатами Ханты-Мансийского района, обсуждая вопрос доступности медицинской помощи в труднодоступных территориях, поднял вопрос обеспечения медицинского персонала жильем.
«Так, в Горноправдинске построили прекрасную больницу, сельским пациентам стали доступны современные медицинские технологии, но при этом мы столкнулись с дополнительной потребностью в медицинских кадрах. Причина – в отсутствии доступного жилья для медработников и членов их семей. И это проблема системная, касающаяся не только поселений Ханты-Мансийского района.
Мы не единожды обсуждали данный вопрос.
У местных властей недостаточно ресурсов, чтобы существенно повлиять на ситуацию, они рассчитывают на региональные меры поддержки», – отметил Николай Ташланов.
Так же, парламентарии поблагодарил главу района Кирилла Минулина и сотрудников администраций местных поселений за оказание организационной помощи выездным бригадам мобильных медицинских комплексов и плавполиклиники «Николай Пирогов» консультативно-диагностической передвижной поликлиники Центра профессиональной патологии, который возглавляет Николай Ташланов.
«В зоне нашей ответственности порядка двадцати населенных пунктов Ханты-Мансийского района, семь из них передвижная поликлиника посещает дважды в год.
В состав медбригад входят наиболее востребованные специалисты – терапевт, хирург, невролог, акушер-гинеколог, стоматолог, дерматовенеролог, офтальмолог, рентгенолог, врачи ультразвуковой и лабораторной диагностики, врачи общей практики», – добавил Николай Ташланов.