Дни вневедомственной охраны Росгвардии проходят в Югре
В преддверии 25-летия со дня образования Управления вневедомственной охраны Росгвардии по ХМАО – Югре в автономном округе традиционно проходят встречи с региональными журналистами. Накануне памятной даты 01 июля 2024 года познавательные мероприятия состоялись в Ханты-Мансийске и Сургуте.
В столице Югры с представителями телевидения и печатных СМИ встретился врио начальника окружного Управления вневедомственной охраны Росгвардии полковник полиции Константин Хохряков, который рассказал репортёрам о становлении подразделения, основных направлениях деятельности, отметив положительные примеры несения службы.
От офицера Росгвардии корреспонденты узнали о задержании на маршруте патрулирования в Покачах подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств, о содействии работникам Природназора Югры в поимке медвежонка в Югорске, об установлении местонахождения потерявшегося 4-летнего малыша в Ханты-Мансийске и предотвращении возгорания многоквартирного жилого дома и помощи женщине в транспортировке в Игриме.
Начальник Ханты-Мансийского отдела вневедомственной охраны старший лейтенант полиции Дмитрий Сусленков рассказал журналистам о современных технических средствах и каналах связи, используемых Росгвардией для услуг охраны, и продемонстрировал охранные извещатели и приемно-контрольные приборы.
Также для журналистов был организован учебный выезд группы задержания по сигналу «Тревога» на охраняемом объекте.
Мероприятия к юбилею Управления вневедомственной охраны запланированы и в Сургуте – росгвардейцы примут участие в прямом эфире на «Авторадио. Сургут» и торжественно откроют фотовыставку в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история. Югра».