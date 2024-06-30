Какие чаще всего в Югре совершаются IT-преступления
На днях мне позвонил представитель одной «инвестиционной компании» и предложил стать богатым за счет нефти и газа.
Не говорим с мошенником, блокируем
То, что это мошенник, вскрылось практически сразу: меня насторожил мягкий южный говор и то, что собеседник не смог ответить на простой вопрос: почему снизилась цена акций его компании?
Разговор пришлось прекратить, номер заблокировать. За день до этого мне, как и многим нашим читателям, звонили «полицейский из главного управления МВД Москвы», лжебанкиры и «операторы сотовой связи». В УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу мне сообщили, что дистанционные мошенники по-прежнему пользуются этими старыми проверенными схемами. Структура имущественных IT-преступлений в Югре выглядит следующим образом:
– 33 % – звонки от имени сотрудников банков, правоохранительных органов и операторов сотовой связи;
– 25 % – сделки на торговых площадках;
– 13 % – оформление микрокредитов;
– 13 % – инвестиции;
– 7 % – взлом социальных сетей.
Злоумышленники пытаются либо получить конфиденциальные данные карт и счетов (коды из СМС и пуш-уведомлений, CVV-код на обороте карты), чтобы получить доступ к финансам гражданина, либо побудить человека самого переводить средства (личные и заемные) на указанные ими счета.
Кстати, распространилась и такая схема мошенничества, как подделка аккаунтов руководителей учреждений в мессенджерах. При скрытом номере полностью копируются фамилия, имя и отчество, устанавливается фотография действующего руководителя. Далее с аккаунта осуществляется массовая рассылка сообщений подчиненным с просьбами выполнять требования по звонку представителей правоохранительных структур. Автору статьи с поддельного аккаунта директора активно писали мошенники в ватсап, но также были заблокированы.
Меняйте номер правильно
Появилась и новая схема мошенничества – через старые сим-карты. Она получила большое распространение в последнее время.
Мошенники с помощью старых сим-карт, поступивших в повторную продажу, стали взламывать аккаунты на «Госуслугах» и личные кабинеты в мобильных банках. Чтобы наши сограждане не попали в эту ситуацию, эксперты советуют при смене номера отвязать его от всех важных аккаунтов, в том числе на «Госуслугах», а также попросить оператора полностью его заблокировать, чтобы телефон не попал в руки мошенников. Подобный случай недавно раскрыли югорские полицейские.
Так, в минувший понедельник стало известно, что в Сургутском районе оперативники раскрыли ранее зарегистрированную кражу с банковской карты на сумму около 3,5 миллионов рублей. В ходе отработки оперативных мероприятий по заявлению 24-летнего жителя Лянтора оперуполномоченными ОМВД России по Сургутскому району установлен ранее судимый 21-летний житель Краснодара.
Оперативники выехали в служебную командировку и задержали злоумышленника. Он признался полицейским, что целенаправленно покупал сим-карты различных сотовых операторов и проверял их на наличие доступа к мобильным банкам. Одна из них ранее принадлежала заявителю. Как выяснилось, со сменой номера телефона он забыл отключить мобильный банк от старого контакта.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Правоохранители призывают югорчан соблюдать правила цифровой гигиены и не вести с незнакомыми людьми разговоры о важных вещах: финансах, аккаунтах в сервисах и так далее.
Цифры и факты
В автономном округе за 6 месяцев 2024 года зарегистрировано 1 872 факта (за аналогичный период 2023 года – 1982) мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Ущерб составил 940 миллионов рублей (526 миллионов – за аналогичный период прошлого года).
Советы полицейских
1. Будьте бдительны, не доверяйте сомнительной информации, которую сообщают неизвестные. Перепроверяйте полученную информацию, позвонив на официальный номер организации или ведомства, откуда якобы поступил звонок.
2. «Безопасных счетов» не существует.
3. Критично относитесь ко всей входящей информации относительно ваших счетов.
4. Не сообщайте никому данные карт и счетов.
5. Будьте осторожны при покупке в сети: низкая цена должна насторожить (это признак мошенничества).
6. Не поддавайтесь панике.
7. Прекратите разговор и самостоятельно перепроверьте информацию.