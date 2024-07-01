Руслан Кухарук наградил победителей Кубка губернатора по гребле на обласах
Определились победители самых престижных стартов традиционных соревнований на Кубок губернатора Югры по гребле на обласах. Международные соревнования проходят сегодня, 30 июня, в протоке Байбалакская в рамках этнофестиваля «Югорские обласы».
Участниками гонок стали более 180 гребцов, представляющие 15 команд из Кондинского, Сургутского, Нефтеюганского, Белоярского, Нижневартовского, Березовского, Ханты-Мансийского районов, а также Нижневартовска, Когалыма, Сургута, Урая и Лянтора. А в международном заплыве на старт вышли гости из Беларуси, Китая, Ирана, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Марокко, Туниса, Турции, Туркменистана, Уганды и Узбекистана. Участников и гостей праздника тепло приветствовал временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук.
«Рад приветствовать на «Югорских обласах» этих замечательных людей, которые сохраняют традиции. Гребля на обласах занимает особое место в жизни нашего региона. Это не просто состязание, это неотъемлемая часть культуры коренных народов Югры. И наша с вами священная миссия — сохранять и приумножать это наследие. Мы любим друзей, наших гостей и готовы делиться историями о нашей культуре, о наших традициях, мы гостеприимный народ. И нам очень приятно, что такое большое число гостей приехало из наших дружественных стран, чтобы не только поучаствовать в соревнованиях, но и лучше узнать обычаи югорской земли. Самое главное, что есть у народа, — это его язык, традиции, почитание старших. Здесь мы вносим свой существенный вклад в сохранение языка и культуры тех народов, которые тысячелетиями проживали на этой земле», — обратился на церемонии открытия фестиваля Руслан Кухарук.
Он пожелал удачи спортсменам, а болельщикам — ярких эмоций. Также с началом соревнований всех поздравил президент Всемирного общества этноспорта, российский культурный антрополог, автор теории этноспорта Алексей Кыласов. Он признался, что уже сбился со счета, в который раз посещает наш регион, чтобы принять участие «Югорских обласах». И заметил, что рамках работы Всемирного общества этноспорта, аккредитованного ЮНЕСКО, проделана большая работа по продвижению бренда обласов во всем мире.
«Например, мы рассказывали об обласах в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, приглашаем сюда иностранных гостей. И я вижу, как вы любите этот праздник. Это душа вашего народа, душа Югры. Она притягивает все больше и больше людей. Они видят, как вы преданы своей культуре, как вы ее храните. Думаю, сегодняшнее мероприятие даст хороший призыв всем, что разные страны должны чтить традиции друг друга», — высказался Алексей Кыласов.
В мужском масс-старте приняли участие 37 человек. Тройку призеров составили титулованные спортсмены, каждый год претендующие на высокие места. Победу одержал Сергей Русскин из Сургутского района, второе место занял его земляк Иван Покачев, «бронзу» завоевал Юрий Казамкин из Нижневартовского района. У женщин награды также достались известным мастерицам гребли на обласах. Чемпионкой стала Наталья Тевлина из Когалыма, второе место досталось Галине Мултановой из команды «Спасение Югры», замкнула тройку Лидия Покачева (Сургутский район).
Медали сильнейшим гребцам вручил врио губернатора Руслан Кухарук. Он в свою очередь получил из рук основателя этих уникальных соревнований, президента Центра гребли на обласах Анатолия Кауртаева, Юрия Казамкина и Ксении Айваседы символичный подарок.
«От имени аборигенов Югры я хочу вручить вам весло, чтобы вы верно рулили Югрой долгие-долгие годы. Чтобы, задумав переплыть такую могучую реку как Обь, на середине реки не раздумывали, а плыли до следующего дальнего берега», — напутствовал главу региона Анатолий Прокопьевич.
Также в рамках соревнований прошли заплывы международных двоек, гонки в разных возрастных категориях, состязания командных экипажей. Кроме того, на фестивале всех гостей ждала насыщенная этнокультурная и развлекательная программа, включавшая в себя катание на воздушном шаре и каяках, соревнования по национальным видам спорта, мастер-классы, настольные игры, выступления творческих коллективов, выставки и многое-многое другое.
Напомним, что из-за сильной непогоды, разыгравшейся в субботу, организаторам пришлось сократить программу фестиваля до одного дня. Однако это никак не повлияло на настроение гостей, которые остались очень довольны яркой атмосферой этого уникального праздника.