Жители Югры могут поучаствовать в выращивании малька осетра
В Югре заботятся о сохранении популяции различных пород рыб в сибирских реках Обь-Иртышского бассейна. К экологическим акциям подключаются нефтяные компании, госслужащие и неравнодушные жители региона.
За последние шесть лет в Нижне-Обском филиале Главрыбвода было выращено и выпущено в реки более 28 миллионов экземпляров молоди. По словам общественного деятеля и экоактивиста Мидхата Хасанова, такого масштабного вклада в развитие популяций рыб в России больше нет.
На основании проекта «Сохраним сибирского осетра» родилась акция «Расти, осетр!». Ее задача – приобщить жителей округа к восстановлению численности этой рыбы. Любой желающий может принять участие в выращивании малька. Для этого нужно заплатить символическую сумму – 94 рубля и поучаствовать в зрелищном выпуске малышей в реки.
В этом году на набережной Ханты-Мансийска для гостей мероприятия была подготовлена специальная площадка, где все желающие могли выпустить «своего» осетра в открытую воду. Участники по большой трубе отправляли рыб в их путешествие. Акция объединила не только жителей округа, но и гостей из Бангладеш, Индии и Белоруссии. Всего было выпущено 3 тысячи особей.
– Вчера мы были в вашей Арт-резиденции и познакомились с программой «Расти, осетр!», и сегодня нас пригласили поучаствовать в этой акции. Мы с удовольствием приняли приглашение. Сегодня мы выпустили ваших маленьких осетров в бассейн, откуда они попадут в Иртыш, – рассказала участница мероприятия из Белоруссии Елена Манец.
По словам начальника Нижне-Обского филиала Главрыбвода Виталия Баранова, в этом году – больше рыбы и больше участников акции:
– Этот проект больше про душу, про объединение, когда мы, вне зависимости от разных моментов, объединяемся, сохраняем и спасаем.
Добавим, что принять участие в акции «Расти, осетр!» может любой желающий. Более подробную информацию вы можете узнать по телефону: +7 982 220-60-10 (Мидхат Равилович Хасанов).