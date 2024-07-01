Жители Югры могут поучаствовать в выращивании малька осетра

В преддверии 25-летия со дня образования Управления вневедомственной охраны Росгвардии по ХМАО – Югре в автономном округе традиционно проходят встречи с региональными журналистами. Накануне памятной даты 01 июля 2024 года познавательные мероприятия состоялись в Ханты-Мансийске и Сургуте.