«Армейский душ»
Так назывался мастер-класс для волонтёров группы «Орлята» Тегинского сельского Дома культуры, который состоялся 2 июля в селе Берёзово. Его провели Валентина Филипповна Савельева и Валентина Андреевна Решетникова, активные участники различных мероприятий, проводимых первичной организацией пенсионеров-медиков Берёзовского района.
Ребятам рассказали о том, какую роль играет волонтерская помощь для участников СВО. Во время мастер-класса участникам поэтапно показали, как собирается «сухой душ» и как он необходим в сложных военных условиях нашим солдатам.
Участники мастер-класса приложили все свои усилия в сбор «сухого душа». Они желают участникам СВО скорейшей победы и возвращения домой!
Табун Марина,
село Берёзово