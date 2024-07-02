Летний период подготовки военнослужащих и сотрудников Росгвардии начался в Югре
В Управлении Росгвардии по ХМАО – Югре стартовал летний период подготовки. Среди главных задач обучения – поддержание и совершенствование уровня боевого мастерства при выполнении задач в соответствии с предназначением.
В обращении к военнослужащим и сотрудникам ведомства начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков акцентировал внимание подчиненных на неукоснительном соблюдении воинской и служебной дисциплины, требований безопасности при выполнении служебно-боевых задач, а также нацелил личный состав повышать профессиональное мастерство.
На специально оборудованных учебных точках военнослужащие и сотрудники повторили основные требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, во время проведения занятий по физической подготовке, рассмотрели вопросы оказания первой помощи при кровотечениях и переломах, а также соблюдения противопожарной безопасности.
Летний период подготовки продлится до ноября и завершится контрольной проверкой, в ходе которой будет оценено состояние боевой готовности, воинской дисциплины, вооружения и военной техники, а также уровень профессионально-должностной и физической подготовки личного состава территориального органа Росгвардии.