Нижневартовские рентгенхирурги извлекли инородное тело из сердца пациентки
В приёмный покой БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» поступила пациентка с миграцией венозной портсистемы. Венозная портсистема – это устройство, которое устанавливают для удобного введения лекарственных препаратов, например, при длительных курсах химиотерапии. Во время обследования медики выявили протяжённый участок (12 см) отломившегося катетера, который переместился в правое предсердие из верхней полой вены в нижнюю. Это представляло собой серьёзную угрозу – инородное тело в сердце может вызвать опасные для жизни осложнения, такие как тромбообразование или остановка сердца.
«Через небольшое пункционное отверстие в яремной вене мы ввели инструмент, снабжённый петлёй-ловушкой, и с его помощью аккуратно захватили и извлекли отломившуюся часть катетера», – рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Станислав Пелевин.
Операция прошла успешно, и риск для жизни пациентки был устранён.