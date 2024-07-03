На "День Обласа" в Сургутском районе ожидают чемпионов "Югорских обласов"
На берегу озера рядом с поселком Тром-Аган состоится яркий праздник традиций и спорта "День Обласа". Он пройдет 6 июля.
Мероприятие является одним из значимых этнокультурных праздников, объединяющих вот уже более 20 лет коренных представителей народов Севера. И конечно, основным и массовым зрелищем станут гонки на обласах представителей коренных малочисленных народов Югры.
- Праздник организован администрациями Сургутского района и сельского поселения Ульт-Ягун. Традиционно у нас будут одиночные гонки, гонки парные, ну и пожелания у нас есть на гонки в положении стоя. Это - один из самых зрелищных видов. Ожидаем, что в этом году в соревнованиях примут участие победители гонок на обласах, которые выступали в составе сборной на кубок губернатора Югры.Мы надеемся, что погода даст нам добро и те мероприятия, которые будут запланированы, все состоятся, - пояснил Александр Шухардин, начальник отдела по недропользованию и работе с коренными малочисленными народами Севера администрации Сургутского района.
Отметим, что на соревнованиях на Кубок Губернатора Югры по гребле на обласах в этом году именно сборная команда Сургутского района стала чемпионом соревнований и в общем зачете соревнований одержала победу! На счету районных спортсменов 7 первых мест из 15 возможных дисциплин. Более 200 спортсменов из 13 стран мира и 15 команд Югры боролись за главные призы международного соревнования.
По информации организаторов в гонке на обласах ожидают порядка 40-50 гребцов в возрасте от 18 лет и старше. На устойчивость легкой лодки влияют погодные условия и течение реки. Маршрут для гонки составит около 250 метров. Участников соревнований ожидают приятные награды, которые всегда необходимы в быту. Поддержать участников соревнований приедут родственники и гости мероприятия. Порядка 300 человек ожидают на «День Обласа».
-Приезжайте всей семьей чтобы окунуться в мир традиций и культуры коренных народов Севера! Конечно такие мероприятия очень важны для сохранения самобытности и культуры коренных народов нашего округа. Чем чаще они встречаются, общаются, тем больше укрепляются традиции предков у современной молодежи. Взрослые продолжают передавать опыт молодым, показывают свои умения, демонстрируют навыки. Это влияет на сохранение обычаев и поддерживает традиционные промысловые занятия в семьях ханты, - добавил Александр Шухардин.
Кроме гонок на обласах гости смогут погрузиться в атмосферу национального творчества на ярмарке, купить сувениры, дикоросы и попробовать вкусные блюда хантыйской кухни в гостевом чуме.
В программе праздника:
• Праздничный концерт: Творческие коллективы Сургутского района подготовят яркое выступление, заряжающее позитивом.
• Конкурс на лучший национальный костюм: Уникальная возможность полюбоваться на красоту традиционных одежд.
• Игровая программа для детей: Веселые игры и развлечения для самых маленьких гостей.