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Росгвардия обеспечила в Югре безопасность праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи

03.07.2024

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре   обеспечили охрану общественного порядка, безопасность и антитеррористическую защищённость граждан во время празднования Дня молодежи.

Перед началом мероприятий специалисты инженерно-досмотровых групп ОМОН обследовали территории, где планировались праздничные мероприятия. Кинологи с собаками также проверили места массового пребывания людей на отсутствие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Маршруты экипажей вневедомственной охраны были максимально приближены к местам проведения торжеств.

На случай осложнения обстановки был сформирован резерв из числа сотрудников ведомства.  

Нарушений общественного порядка и происшествий не допущено.

Наш сайт территориального управления:

Сайт ТУ Росгвардии по ХМАО - Югре

 

03.07.2024

03.07.2024