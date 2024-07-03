Росгвардия обеспечила в Югре безопасность праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре обеспечили охрану общественного порядка, безопасность и антитеррористическую защищённость граждан во время празднования Дня молодежи.
Перед началом мероприятий специалисты инженерно-досмотровых групп ОМОН обследовали территории, где планировались праздничные мероприятия. Кинологи с собаками также проверили места массового пребывания людей на отсутствие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Маршруты экипажей вневедомственной охраны были максимально приближены к местам проведения торжеств.
На случай осложнения обстановки был сформирован резерв из числа сотрудников ведомства.
Нарушений общественного порядка и происшествий не допущено.
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