В Югре военнослужащие и сотрудники Росгвардии стали бронзовыми призерами турнира по волейболу, посвященному Дню ветерана боевых действий
В честь Дня ветерана боевых действий военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в турнире по волейболу.
В спортивном комплексе «Дружба» города Ханты-Мансийска в собрались 5 лучших городских команд, представляющих участников СВО и ветеранских организаций, администрацию города и депутатский корпус, студентов Югорского государственного университета и Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия».
Турнир проходил по круговой системе. На протяжении всех игр росгвардейцы показали хороший уровень подготовки и слаженность. Отличной наградой командам стали аплодисменты болельщиков, среди которых присутствовали коллеги и близкие спортсменов.
В ходе упорной борьбы команда студентов ЮГУ стала лучшей. Второе место у сотрудников городской администрации. «Бронзу» соревнований завоевали спортсмены территориального управления Росгвардии.
«Проведение турнира – это повод вспомнить всех, кто воевал за Россию, выполняя свой долг по защите Родины. Это дань уважения ветеранам, которые живут рядом с нами, и памяти тех, кого уже нет в живых. Ваш воинский подвиг и несгибаемая воля являются достойным примером для современного молодого поколения», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Справочно.
В территориальном Управлении более 300 ветеранов боевых действий. Они выполняли служебный долг по защите мирных жителей Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарской республики, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Наш сайт территориального управления:
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