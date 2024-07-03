Этнофестиваль «Югорский облас» состоялся!
Вода бурлит –
Обласок летит!
Кровь кипит!
Мощь мчит!
И только вперёд!
Остяки и вогулы
Решают свой спор:
Кто среди них круче,
Быстрее и могучее!
Соперники не дремлют,
Гребут, не уставая!
Но обласа идут,
Чётко выжидая,
На победный рывок.
И это б не каждый смог!
Вот такое стихотворение под впечатлением от гонок на обласах родилось у известного в Югре этноспорсмена Егора Романовича Кельмина по завершению Международного соревнования по гребле на обласах на Кубок губернатора Югры в рамках этнофестиваля «Югорские обласы», который состоялся 30 июня 2024 года. За свою жизнь он подготовил не одну команду гребцов Сургутского района. Мастер спорта остался довольным состоявшимся спортивным праздником. Мечтает, чтобы в будущем в течение года и во время проведения этнофестиваля «Югорский облас» проводился мастер-класс по изготовлению всех видов лодок коренных народов Югры – обласов, калданок, мань хапов, лодок-неводников и т.д. Это предложение поддержал врио губернатора Югры Руслан Кухарук.
30 июня на протоку Байбалакскую на традиционные соревнования по гребле на обласах съехались более 200 гребцов из 12 стран мира (Беларусь, Казахстан, Кыргыстан, Туркменистан, Узбекистан, Китай, Иран, Израиль, Марокко, Тунис, Турция и Уганда) и 15 команд Югры. Зрелищное соревнование привлекло внимание более 3 тысяч зрителей и болельщиков.
Международное соревнование по гребле на обласах началось с традиционного обряда поклонения Богине огня Тут Ими, которое провели сотрудники музея «Торум Маа» Людмила Алфёрова и Раиса Решетникова. Затем исполнители обряда из Сургутского района Данил Покачев, Андрей Ачимов и Михаил Кечимов обратились с молитвой к Водному духу Йингк Ворт и его дочери Йингк Ворт Эви, чтобы они оберегали всех, чтобы реки были полны рыбой, леса зверем, чтобы соревнование прошли удачно. Дары были приняты духами-покровителями – погода выдалась солнечной.
Спортсменов и болельщиков поприветствовали творческие коллектива округа. Так, фольклорный коллектив «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска») исполнил для участников и гостей спортивного праздника приветственной песней. Юные участники коллектива «Моньщ хот» («Сказочный дом») из деревни Шапши представили несколько номеров, среди них «Танец рыбачки». Театр обско-угорских народов «Солнце» исполнил композицию о Водном духе-покровителе.
Врио губернатора Югры Руслан Кухарук поприветствовал участников и гостей спортивного праздника:
– Рад приветствовать на «Югорских обласах» этих замечательных людей, которые сохраняют традиции. Гребля на обласах занимает особое место в жизни нашего региона. Это не просто состязание, это неотъемлемая часть культуры коренных народов Югры. И наша с вами священная миссия – сохранять и приумножать это наследие. Мы любим друзей, наших гостей и готовы делиться историями о нашей культуре, о наших традициях, мы гостеприимный народ. И нам очень приятно, что такое большое число гостей приехало из дружественных стран, чтобы не только поучаствовать в соревнованиях, но и лучше узнать обычаи народов югорской земли. Самое главное, что есть у народа, – это его язык, традиции, почитание старших. Здесь мы вносим свой существенный вклад в сохранение языка и культуры тех народов, которые тысячелетиями проживали на этой земле. Желаю спортсменам удачи, а болельщикам ярких эмоций!
Также с приветствием выступил президент Всемирного общества этноспорта Алексей Кыласов:
– Я вижу, как вы любите этот праздник. Это душа вашего народа, душа Югры. Этот спортивный притягивает все больше и больше людей. Они видят, как вы преданы своей культуре, как вы ее храните. Думаю, сегодняшнее мероприятие даст хороший призыв всем, что разные страны должны чтить традиции друг друга.
Начался мужской массовый старт, в котором приняли участие 37 человек. В тройку выбились сильнейшие: первым стал Сергей Русскин, вторым – Иван Покачев из Сургутского района, третьим – Юрий Казамкин из Нижневартовского района.
Среди женщин места распределились среди известных в округе мастериц по гребле на обласах: Наталья Тэвлина из города Когалыма, Галина Мултанова и Лидия Покачева из Сургутского района. Победители получили медали из рук врио губернатора Руслана Кухарука.
Во время церемонии награждения основоположник соревнований по гребле на обласах Анатолий Кауртаев вручил Руслану Кухаруку весло, при этом дал напутствие:
– От имени аборигенов Югры вручаю Вам весло, чтобы Вы верно рулили Югрой долгие-долгие годы. Чтобы, задумав переплыть такую могучую реку как Обь, на середине реки не раздумывали, а плыли до следующего дальнего берега.
Руслан Кухарук заметил, что мастера Нижневартовского района имеют возможность подать заявку на получение гранта от Минпромторга, чтобы продолжать развивать ремесло и обучать всех желающих изготовлять традиционные лодки-обласы.
Также в рамках соревнований состоялись гонки в разных возрастных категориях, состязания командных экипажей.
В общем зачете соревнований победу одержала сборная Сургутского района! На счету их этноспортсменов 7 первых мест из 15 возможных дисциплин. Второе и третье место остались за Нижневартовским и Нефтеюганским районами.
Одной из самых захватывающих дисциплин стал заплыв международных двоек, в котором соревновались наши иностранные гости.
Участники из Беларуси, Китая, Ирана, Израиля, Казахстана, Киргизии, Марокко, Туниса, Турции, Туркменистана, Уганды и Узбекистана вместе с югорскими профессионалами отправились на дистанцию 500 метров:
- Бурак Гюмюшлю (Турция) и Виталий Русскин (Спасение Югры);
- Абделхафидх Лухиши (Тунис) и Юрий Казамкин (Нижневартовский район);
- Есения Черепова (Казахстан) и Эдуард Иуси (Нижневартовский район).
Во время этнофестиваля «Югорские обласы» проходила насыщенная этнокультурная развлекательная программа. Каждый мог попробовать свои силы в национальных видах спорта, научиться традиционным ремёслам на мастер-классах, послушать выступления творческих коллективов Югры.
Сотрудники этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» в открывшейся этнодеревне поставили чум – гости познакомились с традиционным жилищем коренных народов Югры, учились делать национальные игрушки, сувениры, отгадывали мудрёные головоломки, попробовали блюда традиционной кухни обских угров.
Этнофестиваль «Югорские обласы» завершился награждением и концертной программой.
Людмила Гурьева