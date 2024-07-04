Специалисты кардиоцентра освоили инновационную методику в лечении пороков аортального клапана
В БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» продолжают вводить в практику передовые технологии в хирургическом лечении сложных приобретенных пороков сердца. Накануне 5-ти пациентам старше 70 лет выполнили замену аортального клапана, используя малотравматичный метод хирургического лечения – трансапикальную имплантацию – минимально инвазивный метод замены аортального клапана. Новая методика в арсенале югорских кардиохирургов позволит лечить возрастных пациентов с критическим стенозом (сужением) аортального клапана, у которых из-за сопутствующих заболеваний крайне высок риск открытых операций по замене аортального клапана. Суть метода заключается в имплантации протеза клапана через апикальную часть левого желудочка сердца.
Преимущества трансапикальной TAVI: минимальная инвазивность: операция проводится через небольшой разрез (не более 5 см) в грудной клетке, без рассечения грудины. Отсутствие искусственного кровообращения и остановки сердца: это значительно снижает риск осложнений, особенно для пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Быстрое восстановление: пациенты могут вернуться к своей обычной активности уже через 4-5 дней.
При проведении первой трансапикальной имплантации в рентгеноперационной Кардиоцентра работала большая команда – кардиохирурги, интервенционные хирурги, анестезиологи, врачи ультразвуковой диагностики и операционные сестры. Первые вмешательства сургутские кардиохирурги выполнили совместно с кандидатом медицинских наук, сердечно-сосудистым хирургом НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук Михаилом Кузнецовым. «Эти вмешательства необходимо иметь в арсенале кардиохирурга, потому что всегда будут поступать пациенты, которым по каким-либо причинам невозможно выполнить открытое вмешательство, либо трансфеморальное. Для трансапекального доступа отбираются коморбидные пациенты, у которых другие пути доступа не рассматриваются, например, в связи с атеросклеротическим пораженеием или с аневризматичекой трансформацией брюшной аорты, – рассказал Михаил Сергеевич.
TAVI трансапикальным доступом выполнили в кардиоцентре впервые. Внедрение данного метода – ещё один шаг на пути к предоставлению пациентам самых современных и эффективных методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний.