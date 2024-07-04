Лучшие выпускники Берёзовского района отмечены грамотами
У каждого человека в жизни есть увлечения, которые приносят радость. Вот и герои нашего поста – это творческие ребята. Они с 1 по 11 класс были активными участниками всех мероприятий Берёзовского районного Дома культуры. Школьники и пели, и танцевали, и были актёрами различных театральных постановок.
29 июня 2024 года в Берёзовском районном Доме культуры состоялся торжественный вечер для выпусков 11 классов. Традиционно в этот день вручаются награды, грамоты за активное участие в мероприятиях различного уровня. И этот год не стал исключением. Выпускники получили множество грамот и благодарственных писем, в том числе Благодарность от председателя Комитета культуры Берёзовского района Дмитрия Семёновича Чупрова.
Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва, заместитель председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Руслан Михайлович Проводников поздравил всех выпускников с успешным окончанием школы и вручил почётные грамоты и денежные премии за активное участие в мероприятиях по сохранению культуры обских угров. Так, грамоты получили участники клубного формирования «К истокам» (руководитель М.А. Табун): Юлия Авзалова, Полина Бирюгина, Оксана Вениаминова, Полина Рауданен и Алексей Шорохов.
Поздравляем выпускников и желаем оставаться такими же неутомимыми в получении новых знаний, быть уверенными в своих силах и настойчивыми в достижении поставленных целей. Теперь уже будем ждать грамотных специалистов, не забывайте свою малую родину – возвращайтесь в Югру!
Марина Табун,
пгт Берёзово