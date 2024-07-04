Юные физики прибыли на олимпиаду в столицу Югры
Вчера в Ханты-Мансийске встретили участников Международной научной физической олимпиады (ISPhO). На интеллектуальное состязание прибыли ребята из стран СНГ, Азии и Латинской Америки. Как сообщает Министерство просвещения Российской Федерации, олимпиада будет проведена в смешанном формате: ребята из четырех стран будут выполнять задания в онлайн-формате.
На Международной научной физической олимпиаде Россию представляют четверо школьников: Андрей Бахвалов, Максим Быстров и Максим Черноус из физтех-лицея имени Капицы Московской области, и Андрей Пуляевский, из лицея «Вторая школа» имени Овчинникова города Москвы. Руководителем сборной является тьютор Учебно-методической лаборатории по работе с одаренными детьми Московского физико-технического института (МФТИ) Арсений Пикалов.
Международная научная физическая олимпиада состоит из теоретического и экспериментального туров. Ребята покажут свои навыки компьютерного анализа и моделирования, выполнят лабораторную работу. Задания предлагаются в рамках перечня тем, который используется на Азиатской олимпиаде по физике (APhO).
Победители станут известны во время торжественной церемонии закрытия олимпиады 10 июля.
Тамара Мерова