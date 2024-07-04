Утро воспитанников палаточного лагеря «Спецназ. Дети» из Югры началось с утренней зарядки Росгвардии
В рамках всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией» в сельском поселении Шапша Ханты-Мансийского района начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по ХМАО – Югре майор Салават Масалимов провёл утреннюю зарядку для воспитанников военно-спортивного палаточного лагеря «Спецназ. Дети». Ребята с удовольствием повторяли под энергичную музыку несложные упражнения.
После общефизической разминки офицер Росгвардии познакомил юных югорчан с комплексом вольных упражнений, которые стражи правопорядка сами регулярно выполняют и рассказал, как физическая культура помогает укрепить здоровье и почему росгвардейцам важно поддерживать отличную физическую форму.
В ходе встречи сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии так же провели с воспитанниками спортивные состязания на выносливость и познакомили с приемами самообороны.
Наш сайт территориального управления: