В Югре сотрудники Росгвардии стали героями видеоролика о наборе на службу
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре продолжают кампанию, направленную на информирование жителей автономного округа об имеющихся вакансиях в подразделениях ведомства.
В Сургуте представители межмуниципального отдела вневедомственной охраны – старший лейтенант полиции Евгений Килинбаев и старший лейтенант полиции Линар Хамиранов – приняли участие в прямом эфире радиостанции «Авторадио. Сургут». Офицеры рассказали 700-тысячной аудитории о требованиях к кандидатам на службу, а также объяснили, какими качествами должен обладать будущий сотрудник Росгвардии.
А в Ханты-Мансийске группа задержания городского отдела вневедомственной охраны приняла участие в съемках видеоролика, повествующего о специфике работы в строевом подразделении. Материал, подготовленный Центром социальных медиа Югры, будет транслироваться на светодиодных экранах в муниципалитетах автономного округа.
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