Югра поделилась своими практиками в сфере креативных индустрий
Делегация Югры представила свои наработанные практики в сфере креативных индустрий на форуме «Российская креативная неделя» в Москве. Об этом сообщил директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев в своих соцсетях.
«Поделился с коллегами из других регионов, как в Югре взращиваем и привлекаем кадры в сфере творческих индустрий. Привел пример школ креативных индустрий, которые позволяют в кратчайшие сроки получить востребованную профессию будущего – аниматора, дизайнера, музыканта, фото- и видеомейкера», — написал Сергей Афанасьев.
Российская креативная неделя — это крупнейший форум в сфере креативных индустрий. Он объединяет представителей креативного бизнеса, власти, институтов развития, образовательных учреждений, предоставляя им возможности для диалога и взаимодействия. Организатор форума «Российская креативная неделя» – АНО «Креативная экономика».