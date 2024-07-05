Студенты СурГУ отправились на раскопки Священной кедровой рощи
Студенты-историки первого курса Сургутского государственного университета 2 июля отправились на археологическую практику в Салым (Нефтеюганский район ХМАО-Югры). На берегу озера Сырковый Сор разбит палаточный лагерь, где ребята под руководством югорских археологов традиционно проходят студенческую практику на раскопках Ансамбля «Священная кедровая роща».
Справка: Ансамбль «Священная кедровая роща» входит в комплекс памятников на берегу озера Сырковый Сор, расположенного в бассейне р. Б. Салым в Нефтеюганском районе ХМАО-Югры. Здесь были обнаружены и исследованы захоронения общинных вождей и их жен с дорогими статусными вещами, свидетельствующими о широких международных связях местных племен.
Двадцать два студента, большинство из которых впервые выехало на раскоп, по словам участника практики, а по совместительству – нашего корреспондента Валерии Ачкасовой, «готовы к интересным испытаниям и пребывают в предвкушении будущих открытий. Юные ученые настроены серьезно и амбициозно». И к этому есть основания. Сезон 2023 года был богат на находки.
Коротко об одной из самых интересных находок минувшего лета https://vk.com/nordarcheo?w=wall-166118552_1907
В ближайшие две недели начинающие историки под руководством преподавателей Кафедры истории России СурГУ, сотрудников Центра югорской археологии и этнографии НОЦ ИГОиС О. В. Кардаша и Г. П. Визгалова продолжат изучение святилища «Сотем-тэ-ики» и могильника «Священная кедровая роща». В программу практики кроме работ на раскопе и разведок войдут лектории по истории и археологии ХМАО-Югры и Салымского края. В рамках археологического эксперимента на площадке музейного комплекса «Священная кедровая роща» ребятам предстоит обжечь керамику по гончарным технологиям каменного века. Напомним, сосуды каюковской археологической культуры по аутентичным технологиям вылепили прошлым летом научные волонтеры под руководством Екатерины Дубовцевой. Погодные условия не позволили завершить научный эксперимент: из-за дождей обжиг пришлось отложить на год.
Ссылка на видео о научных экспериментах 2023 г. https://vk.com/video/playlist/-166118552_17
Студенческая археологическая практика проходит в рамках проекта «Югорская археология и этнография: сохранение и изучение культурного наследия в условиях нефтегазового освоения Севера» (Департамент образования и науки ХМАО-Югры).
Центр югорской археологии и этнографии СурГУ