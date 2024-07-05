Росгвардия в Югре проводит уроки правовой грамотности для воспитанников летних лагерей
Накануне 41-ой годовщины со Дня образования подразделений правового обеспечения офицеры Управления Росгвардии по ХМАО – Югре организовали цикл познавательных мероприятий для подшефных воспитанников социальных центров и пришкольных лагерей. Мероприятия состоялись в рамках всероссийской ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией».
В Ханты-Мансийске начальник отдела правового обеспечения тероргана Росгвардии подполковник полиции Александр Пяткин посетил городской центр содействия семейному воспитанию. Он объяснил ребятам летнего лагеря в возрасте 8-12 лет о правах и обязанностях ребенка, соблюдении действующего законодательства и видах юридической ответственности.
Также росгвардеец рассказал о своем жизненном пути, об исполнении мечты детства – быть военным.
«Встречи на тему правовой грамотности со школьниками закладывают нравственные основы и социальные установки, способствую воспитанию законопослушных граждан», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Мероприятия правового воспитания пройдут в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске. День подразделений правового обеспечения Росгвардии отмечается 5 июля.
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