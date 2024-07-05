В пришкольных лагерях Сургутского района отметят День семьи, любви и верности
8 июля в России отмечается очень душевный и глубокий по замыслу праздник – День семьи, любви и верности.
В образовательных организациях района уже стартовали мероприятия, приуроченные к этому дню: проведены конкурсы детских рисунков ромашки на асфальте, спортивные соревнования и другие интересные совместные мероприятия детей и родителей.
Основные пройдут во всех детских садах Сургутского района, в пришкольных лагерях 8 июля.
«Очень важно с малых лет воспитывать бережное отношение к своим родным, к членам семьи, зародить понимание семейных ценностей, важности сохранения традиций. Этому и способствуют те мероприятия, которые приурочили к празднику наши организации, – рассказала начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы департамента образования администрации района Марина Варакута».