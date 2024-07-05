В Когалыме проходит встреча Руслана Кухарука с жителями города
Врио губернатора Югры Руслан Кухарук напомнил, что его программа визитов в муниципалитеты округа во многом строится на сообщениях местных жителей в соцсетях.
«Когалым — тот город, который у большинства людей ассоциируется с благополучным положением дел», — обратился он к горожанам.
Руслан Кухарук отметил, что большинство сообщений, поступивших ему в соцсетях от жителей Когалыма, — положительные. Однако есть и те, в которых обозначены проблемы.
Так, было много вопросов, касающихся благоустройства. «Эти вопросы касались строительства парка Первопроходцев, а именно его наполнения», — сказал Руслан Кухарук, пояснив, что людям в данном случае просто не хватает информации, поскольку вся работа по сбору мнений жителей при проектировании парка была проведена.
«Проект сегодня уже есть. Считаю, что не лишним будет его разместить, чтобы снять вопросы», — отметил врио губернатора. Также прозвучало много вопросов о дорогах. «Причем не о дорогах внутри города, вопрос касается дорог за его пределами — до Сургута и Ноябрьска», — акцентировал внимание врио губернатора.
Также Руслан Кухарук отметил огромный вклад «Лукойла» в развитие территорий своего присутствия. Он подчеркнул, что компания проявляла социальную ответственность еще в те времена, когда это было редкостью. И сегодня, по его словам, компания вносит большой вклад в развития Когалыма. «Это качественно иной уровень», — подчеркнул Руслан Кухарук.