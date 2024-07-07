Руслан Кухарук поручил обновить набережную в Ханты-Мансийске
День работников морского и речного флота в Ханты-Мансийске отметили парадом судов. В событии принял участие врио губернатора Югры Руслан Кухарук. Глава региона обратил внимание, что набережной у речпорта в окружной столице требуется обновление.
«Это должно быть современное пространство, точка притяжения для горожан и гостей региона. Договорились, что сам праздник – День работников морского и речного флота, переформатируем, в будущем году сделаем его более торжественным, масштабным, с награждением работников, с большой праздничной программой для жителей округа», — заметил врио губернатора Югры.
Традиционно с 2005 года в параде судов участвуют десятки кораблей и маломерных судов, эксплуатируемых в регионе. Среди них – скоростные пассажирские теплоходы «Метеор 120 Р-1», «Восход-71», серии судов типа «Линда».
Руслан Кухарук на теплоходе «Валдай 45 Р-3» вышли в акваторию Иртыша. Глава региона поздравил экипаж с праздником, поблагодарил за профессионализм сотрудников отрасли.
Директор «Северречфлота» Айрат Чумарин рассказал, что опыт автономного округа по управлению таким большим флотом интересен для других регионов. Сегодня флот речного транспорта в Югре – это 105 судов разного типа. В период навигации речники обеспечивают пассажирские и грузовые перевозки в труднодоступные населенные пункты региона по 38 маршрутам. Ежегодно услугами водного транспорта пользуются 420 тысяч человек. В сфере речного транспорта заняты 570 человек.
«Вместе со мной возможности югорского флота оценили школьники из Белгородской области – участники межрегиональной смены «Наука. Творчество. Спорт». До 22 июля 148 подростков вместе с югорскими школьниками будут заниматься туризмом, инженерным творчеством, информационными технологиями, медиа и спортом. Кроме учебы ребят ждут мастер-классы, показы кино и спектаклей, экскурсии по городу, встречи с именитыми спортсменами. Пообщались с ребятами на набережной, школьники благодарят за теплый прием, рассказывают, что в Югре им нравится, нашли занятия по душе и новых друзей», — отметил руководитель региона.