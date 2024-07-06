Под защитой нейросети: «Ростелеком» установил в Югре новые камеры системы видеомониторинга «Лесохранитель»
Мастера «Ростелекома» смонтировали 12 дополнительных камер системы видеомониторинга «Лесохранитель» в Югре. Главная цель проекта – выявлять задымления и природные возгорания в лесных массивах на ранней стадии. После финальной наладки оборудование начнет фиксировать очаги пожаров и автоматически оповещать об этом экстренные службы. Цифровые устройства, работающие с использованием нейросетевых технологий, появились вблизи поселений в Березовском, Кондинском, Нижневартовском, Октябрьском, Сургутском, а также Ханты-Мансийском районах.
Дмитрий Скупов, исполняющий обязанности директора Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком»:
«С расширением проекта количество камер "Лесохранителя" в Югре достигло 94. Для обработки столь сложных данных, как распознавание природных возгораний, мы применяем специальное программное обеспечение, которое действует на основе технологий искусственного интеллекта. Это помогает точечно контролировать пожароопасную обстановку рядом с поселениями, расположенными даже в труднодоступных районах. Специалисты разместили новые сверхчувствительные приборы на высоте от 30 до 90 метров. Камеры делают оборот вокруг своей оси каждые 5–10 минут. Радиус обзора видеоустройств составляет 35–45 километров».
Программно-аппаратный комплекс дистанционного мониторинга и раннего обнаружения пожаров «Лесохранитель» внедрен департаментом информтехнологий Югры совместно с департаментом недропользования и природных ресурсов региона. Это часть комплексного подхода окружных властей к оперативному выявлению чрезвычайных ситуаций вблизи населенных пунктов. За техническую сторону проекта отвечает «Ростелеком».
Павел Ципорин, директор департамента информационных технологий и цифрового развития – заместитель губернатора Югры:
«Как только "Лесохранитель" обнаружит признаки возгорания, на пульт дежурного поступит сигнал. При этом будут переданы точные координаты очага пожара, а также фото- и видеоинформация. Дежурный, проанализировав сведения, примет решение о необходимости отправки экстренных служб. Получение таких актуальных и достоверных данных поможет спасать жизни югорчан и их дома от огня, а также эффективнее сохранять леса. Кроме того, скорость реагирования на только возникший пожар позволит оперативно локализовать его, а затем ликвидировать. Это значительно снизит затраты на проведение мероприятий по тушению».
Егор Збродов, первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры:
«Решение о массовом внедрении системы видеонаблюдения было принято в 2023 году в качестве еще одной меры повышения эффективности мониторинга природных возгораний в Югре. За прошлый пожароопасный период 100 % лесных очагов огня, возникших в радиусе пяти километров от населенных пунктов, обнаружили камеры системы "Лесохранитель". Именно такие возгорания несут самую большую опасность для жителей территорий и их домов. Дополнительно при помощи камер мы можем устанавливать предварительные причины пожаров, отслеживать эффективность тушения вблизи населенных пунктов и при необходимости принимать решение об усилении группировок».
Программный комплекс позволяет эффективно взаимодействовать всем ведомствам, которые участвуют в мониторинге, ликвидации пожаров и управлении лесной отраслью региона. Видео с цифровых устройств поступает в единую базу, доступ к которой имеют оперативные подразделения, в том числе специалистам районных дежурно-диспетчерских служб. Вход в систему возможен с разных устройств: со стационарного компьютера, планшета или смартфона. В 2024 году камеры «Лесохранителя» также применялись, чтобы в реальном времени отслеживать паводковую ситуацию в Югре.