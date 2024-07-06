Врач из Сургута с «золотыми руками» спас коренную горожанку
85-летняя коренная сургутянка Вера обратилась в БУ «Сургутская окружная клиническая больница» с жалобами на незаживающую рану на коже, которая увеличилась до размеров 6х4 см. По результатам обследований установлен диагноз - злокачественное новообразование кожи бедра. Консилиум врачей принял решение провести специализированное лечение. Женщина воздержалась от проведения оперативного лечения ввиду возраста и сопутствующих заболеваний.
Специалисты онкологического поликлинического отделения с дневным стационаром и хирургических методов лечения и противоопухолевой лекарственной терапии провели пациентке сеанс фотодинамической терапии. Метод основан на избирательном воздействии лазера с длиной волны 662±2 нм на опухолевую ткань с использованием фотосенсибилизатора, что приводит к гибели опухолевых клеток. Процедура прошла успешно, без осложнений. Пациентка чувствовала себя хорошо и была выписана для дальнейшего амбулаторного наблюдения.
Фотодинамическая терапия применяется в клинике с 2022 года и уже успешно помогла 82 пациентам без выявленных осложнений. Она эффективна при поверхностных формах рака кожи (исключая меланому) и злокачественных опухолях слизистых оболочек, особенно в сложных случаях, когда традиционные методы не подходят.
Пациентка выразила благодарность медицинскому персоналу, особенно отметив заведующего отделением Павла Трояна, как врача с "золотыми руками" и удивительной добротой.