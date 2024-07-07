Стартовала регистрация на Всероссийский форум «серебряных» добровольцев, который пройдет в столице Югры.
С 30 сентября по 3 октября Ханты-Мансийск примет участников Всероссийского форума «серебряных» волонтеров в рамках форумной кампании направления «Росмолодежь.Добро». Регистрация на мероприятие продлится до 30 августа.
Организаторами форума выступают Молодежный центр Югры и круглогодичный образовательный центр «Добрино» – единственный в России, который занимается развитием общественных инициатив, гражданского общества и добровольчества.
Цель форума – помочь старшему поколению не только сохранить, но и передать молодежи свои знания и жизненный опыт. А так же учиться укреплению семейных связей и поддержанию традиционных ценностей, а это основа для создания крепкого и здорового общества. Форум предоставляет платформу для обмена идеями и лучшими практиками, способствующими духовному и нравственному развитию.
– Особенностью окружных форумов этого года станет то, что в этом году они будут очень отличаться друг от друга с точки зрения тематических треков, с точки зрения наполнения. Но это не говорит о том, что основные вопросы, которые интересуют тот или иной регион, не будут озвучены. Безусловно, мы еще больше познакомимся с платформой ДОБРО.РФ, однако особенность тематических треков в том, что в каждом регионе мы более детально и углубленно познакомимся с различными направлениями добровольчества, – отмечает руководитель направления «Росмолодежь.Добро» Юлия Устинова.
На форуме в Ханты-Мансийске встретятся свыше 500 волонтеров в возрасте от 55 лет. К участию приглашают добровольцев – людей, которые развивают волонтерское движение в регионах России. Для участия в форуме нужно зарегистрироваться на платформе ДОБРО.РФ.