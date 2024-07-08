Продолжается прием заявок на участие в международном инклюзивном форуме «Территория ритма»
С 5 по 8 сентября в Нижегородской области пройдет Международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений «Территория Ритма». Организатором мероприятия выступает правительство Нижегородской области.
«Территория Ритма» – ключевая площадка страны, которая развивает инклюзивную образовательную среду и создаёт условия для вовлечения в экономику молодых людей, в том числе с инвалидностью.
В 2023 году форум «Территория Ритма» посетили 350 участников из 58 регионов Российской Федерации.
Мероприятие помогает участникам обменяться опытом, получить новые знания в области социального предпринимательства и некоммерческого лидерства, а также позволяет найти партнёров из различных сфер деятельности.
На форум приглашают молодых людей старше 18 лет, в том числе с инвалидностью, которые хотят создать социальный бизнес. Для этого необходимо оставить заявку на официальном сайте мероприятия до 15 июля.
По итогам форума всем участникам будут выданы сертификаты о прохождении соответствующей обучающей экспресс-программы.
Более подробную информацию о международном инклюзивном форуме лидеров социальных изменений «Территория Ритма» можно найти на сайте http://территорияритма.рф/.
Отметим, форум «Территория ритма» ведёт свою работу с 2017 года. За этот период участие в нём приняли около 1300 молодых людей из более чем 70 регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья.