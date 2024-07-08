Кинокартина «Небесная тропа» стала символом объединения регионов России
В ходе заключительных съемочных дней картины состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Кавказ.РФ
Документ, направленный на развитие долгосрочного взаимодействия в области культуры, искусства, спорта, образования и туризма, подписали заместитель губернатора Югры Елена Шумакова и генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.
«Съемки фильма «Небесная тропа» стали ярким примером успешного сотрудничества регионов в сфере кинопроизводства. Уверена, что подписание данного Соглашения придаст новый импульс развитию кинопроизводства и позволит укрепить деловые отношения между Югрой и регионами Северо-Кавказского федерального округа», - отметила Елена Шумакова.
«Хорошее кино формирует современную культуру. У нас в стране есть уникальный опыт якутского кинематографа, ставшего популярным далеко за пределами своего региона. Верю, что горы Северного Кавказа также могут стать «фоном» для хороших современных картин, а когда объединяются еще и с природой Югры — фильм обречен на успех. Он будет настоящим, живым и жизненным», — считает генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.
Генеральный продюсер KD Studios (Москва) / «АЙСМЕДИА» (Югра) Евгений Мелентьев добавил: «"Небесная тропа", съемки которой прошли в нескольких регионах России, наглядно демонстрирует, как кинематограф может стать связующим звеном между разными уголками страны и стимулировать межрегиональное экономическое взаимодействие. Мы благодарны всем партнерам за поддержку, ценим установившиеся отношения и уверены, что вместе мы сможем покорить не одну мировую вершину».
При церемонии подписания Соглашения присутствовали представитель Фонда Росконгресс Юлия Холоднова, представитель банка «ТКБ» Анна Семененко и др.
Действие картины происходит в высокогорье, куда отправилась группа начинающих альпинистов. Во время очередного перехода их накрывает внезапно сошедшая лавина, и герои оказываются заперты в снежном плену на большой высоте. Все средства связи утрачены, и небольшой группе предстоит суровый и рискованный путь к спасению. Во время этого похода, преодолевая лишения, каждый из героев раскроет подлинный характер, а также тайны прошлого, связывающие их всех.
Главные роли в приключенческом триллере исполняют Дмитрий Чеботарев, Иван Мулин, Алена Митрошина, Олег Чугунов, Алина Болознева и другие. Режиссер - номинант Каннского кинофестиваля Сергей Пикалов («Мятеж», «В клетке»). Производство кинокомпаний KD Studios и «АЙСМЕДИА».