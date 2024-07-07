Семья из Югры претендует на получение «Народной симпатии»
В рамках Всероссийского конкурса «Семья года» стартовало открытое онлайн-голосование «Народная симпатия» за лучший видеоролик семьи-участника федерального этапа конкурса. Ханты-Мансийский автономный округ в онлайн голосовании представляет семья Степиных из города Сургут, принимающая участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья».
Отметим, что стаж семейной жизни Оксаны Николаевны и Николая Владимировича 15 лет. Супруги воспитывают пятерых детей, прививают им с детства трудолюбие, честность, доброту и ответственность. Семья Степиных занимает активную жизненную позицию, принимают участие в общественной, культурно-социальной и спортивной жизни города.
В 2024 году семье Степиных присвоено звание «Семья года Югры».
Голосование продлится до 31 июля 2024 года в чат-боте ВКонтакте по ссылке https://vk.me/family_year.
Проголосовать может любой желающий, но только один раз и за одну семью. Видеоролик, набравший наибольшее количество голосов, станет победителем онлайн голосования «Народная симпатия».
Организаторами мероприятия выступают Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.