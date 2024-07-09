В Югре более 200 семей, взявших детей на воспитание, получили единовременную выплату от регионального Отделения СФР в 2024 году
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с начала 2024 года единовременное пособие получили 263 семьи, принявших на воспитание детей, которые остались без попечения родителей.
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью является разовой мерой поддержки, получить которую могут усыновители детей, опекуны, попечители или приемные родители.
«С 1 февраля 2024 года единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выплачивается в размере 36 906,45 рублей. Хочу отметить, что если семья взяла на воспитание сразу нескольких детей, то пособие положено на каждого из них. Кроме того, при усыновлении ребенка с инвалидностью, ребенка старше семи лет, а также детей, которые являются братьями и сестрами, пособие выплачивается в размере 281 995,35 рублей», – напомнила заместитель управляющего Отделением СФР по ХМАО – Югре Ольга Галюк.
Для назначения единовременного пособия необходимо подать заявление. Сделать это можно дистанционно на портале госуслуг, обратившись лично в клиентские службы, а также в МФЦ. Рассмотрение заявления осуществляется в течение 10 рабочих дней, а последующее зачисление средств — в течение 5 дней после дня вынесения положительного решения.
Обращаем внимание, что заявление необходимо подать не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении, дня вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки или попечительства, либо дня заключения договора о принятии ребенка в семью. При обращении необходимо будет предоставить свидетельство о рождении усыновленного ребенка, копию решения суда об усыновлении ребенка и документ об установлении опеки над ребенком.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России, позвонив по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).
Время приема граждан в клиентских службах регионального Отделения СФР: понедельник 09:00 - 18:00, вторник - пятница 09:00 - 17:00, без перерыва на обед. Суббота, воскресенье - выходные дни.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре