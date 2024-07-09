Жители окружной столицы примут участие в благотворительном празднике «Фитчеллендж Добро»
Первое благотворительное спортивно-массовое мероприятие для взрослых и детей состоится в Ханты-Мансийске 27 июля.
Организатором выступил Центр помощи гражданам «Фавор» при поддержке АУ «ЮграМегаСпорт».
На территории Центра зимних видов спорта им.А.В.Филипенко развернется настоящий спортивный праздник. Для гостей мероприятия будут работать пять интерактивных площадок. Хантымансийцам предложат принять участие в групповых занятиях от ведущих тренеров города по разным спортивным направлениям, любители острых ощущений смогут испытать себя в практике гвоздестояния, а у родителей и детей будет возможность весело провести время за увлекательной игрой для всей семьи.
Ключевой частью «Фитчелленджа Добро» станет благотворительный забег во главе с биатлонистом Дмитрием Ярошенко, мастером спорта международного класса по боксу Любовью Юсуповой, а также мастером спорта по лыжным гонкам Федором Строителевым.. Именитые спортсмены выступят капитанами команд на дистанции 7,5 км, 5 км и 3 км. Средства, вырученные со взносов на участие в забеге, пойдут на возведение детской терапевтической площадки «Рубикон» для борьбы с последствиями травмирующих событий, строительство которой Центр помощи «Фавор» начал этим летом.
«В «Фитчеллендж Добро» мы постарались вложить всю идеологию «Фавора», ведь этот спортивный праздник направлен на популяризацию здорового образа жизни, сплочение семей, а главное – на совершение добрых дел, помощь тем, кто в этом нуждается.
Для участия в благотворительном забеге, как и во всей программе мероприятия, нет ограничений. Мы хотим объединить на трассе Центра зимних видов спорта людей всех возрастов от мала до велика, чтобы одной дружной семьёй бежать с добром», - отметила руководитель кризисного центра «Фавор» Ольга Лажинцева.
Заявки на участие в забеге принимаются в официальном паблике Центра помощи гражданам «Фавор» в Вконтате https://vk.com/favorugra до 21 июля.
Время и место мероприятия:
27.07.2024, начало в 12:00
Центр зимних видов спорта им.А.В.Филипенко