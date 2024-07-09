Росгвардия в Югре поздравила с Днем рождения мать военнослужащего внутренних войск, погибшего при исполнении воинского долга
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре от имени начальника теруправления полковника полиции Евгения Симакова и от себя лично поздравили с Днём рождения председателя регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества Татьяну Тихон и поблагодарили за достойное воспитание сына Антона – Кавалера Ордена Мужества.
«Поздравить мать Героя с днём рождения – наша добрая традиция, которой мы следуем ежегодно. Мы стремимся, чтобы наши молодые военнослужащие и сотрудники свято чтили традиции и хранили память о подвигах их боевых товарищей», - отметил начальник территориального органа Росгвардии полковник полиции Евгений Симаков.
Татьяна Владимировна поделилась, что в рамках регионального патриотического проекта «Сердце матери» в 8 школе Ханты-Мансийска готовится к открытию выставка «Знаете, каким я парнем был», которая посвящена югорчанам, погибшим в ходе выполнения служебно-боевых задач в локальных конфликтах, в том числе и СВО. Размещены на школьной стене и фотографии её сына.
30 семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении воинского и служебного долга, находятся под шефством окружного Управления Росгвардии. Ведомством проводится работа по всесторонней поддержке членов семей погибших защитников Отечества.