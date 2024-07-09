Ушла из жизни Нина Лыскова – крупный учёный-исследователь хантыйского и мансийского языков

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре от имени начальника теруправления полковника полиции Евгения Симакова и от себя лично поздравили с Днём рождения председателя регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества Татья