Ушла из жизни Нина Лыскова – крупный учёный-исследователь хантыйского и мансийского языков
Сегодня в Санкт-Петербурге на 81-м году не стало Нины Алексеевны Лысковой – доктора филологических наук, профессора, ведущего учёного-североведа, уралиста, хантолога, преподавателя хантыйского, мансийского языков, почётного профессора Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, автора многочисленных научных и научно-методических трудов. Она была уникальным исследователем сразу двух обско-угорских языков – хантыйского и мансийского, поскольку в совершенстве владела этими языками.
Нина Алексеевна родилась 27 мая 1944 года в деревне Калтысъяны Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа в семье фронтовика Алексея Тимофеевича Лыскова (ханты), погибшего в 1944 году, и Глафиры Никитичны (манси).
В 1962 году окончила Ханты-Мансийское национальное педагогическое училище. На формирование целеустремлённой личности большое влияние оказали педагоги училища. Затем обучалась на краткосрочных курсах по подготовке учителей русского языка и литературы, работала в Зареченской, Приобской, Верхненарыкарской, Кормужиханской, Сергинской школах Октябрьского района.
В 1966 году Н.А. Лыскова была направлена на курсы повышения квалификации учителей начальных классов школ Севера в Ленинградский государственный педагогический институт имени А.И. Герцена (ЛГПИ). Здесь она встретила педагогов, которые определили её дальнейший жизненный путь – посоветовали заняться исследованием родных языков.
В 1973 году с отличием окончила Ленинградский государственный педагогический институт имени А.И. Герцена, получив квалификацию «учитель русского языка, литературы; мансийского языка и литературы народов Севера».
В 1982 году завершила учёбу в аспирантуре. Затем по 1989 годы Нина Алексеевна работала ассистентом на кафедре языков, фольклора и литературы народов Крайнего Севера, факультета народов Севера ЛГПИ им. А.И. Герцена.
В 1988 году в Тартуском университете Эстонии состоялась защита кандидатской диссертации Н.А. Лысковой на тему «Подлежащее и сказуемое в хантыйском и мансийском языках: на материале северных диалектов обско-угорских языков». В научном труде исследован один из центральных вопросов структуры простого предложения, а также положено начало системного изучения сравнительного синтаксиса обско-угорских языков.
Профессиональный рост учёного на этом не останавливается, расширяется круг её научных интересов. Она продолжает описывать сравнительное обско-угорское языкознание, отталкиваясь от фундаментального традиционного синтаксиса, осваивает проблемы семантического синтаксиса.
В 1991 году Нине Алексеевне присвоено учёное звание доцента кафедры уральских языков и методики их преподавания. Утверждается тема докторской диссертации «Синтаксис имени существительного в обско-угорских языках (семантический аспект)».
С 1989 по 1991 годы Нина Алексеевна – председатель профсоюзного бюро факультета народов Севера ЛГПИ, преподаватель хантыйского и мансийского языков.
С 1989 года входила в комиссию университета по приёму в аспирантуру по специальности «Языки народов РФ».
В 1996 году в свет вышла первая монография Н.А. Лысковой «Семантический аспект синтаксиса имени существительного в обско-угорских языках». 26 февраля 1998 года в Марийском государственном университете (г. Йошкар-Ола) состоялась защита докторской диссертации на тему «Синтаксис имени существительного в обско-угорских языках (семантический аспект)».
В 2003 году выходит вторая монография Н.А. Лысковой «Семантика падежа в обско-угорских языках».
Несколько лет Нина Алексеевна возглавляла кафедру уральских языков и методики их преподавания в Институте народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена. В 2001 году Н.А. Лысковой присвоено учёное звание профессора.
В 2004 году была приглашена в Югорский государственный университет, возглавляла кафедру мансийской филологии Института языка, истории и культуры народов Югры, занималась преподавательской и научной деятельностью. За годы работы в ЮГУ ею было опубликовано 46 научных трудов, подготовлена и издана монография «Подлежащее и сказуемое в обско-угорских языках» (2007 г.).
Нина Алексеевна Лыскова вела большую работу по подготовке педагогических, научных кадров, под её руководством было защищено несколько диссертаций.
Как крупный специалист-языковед обско-угорских языков Н.А. Лыскова была востребована в учёном мире уралистики. Она была единственным исследователем обско-угорских языков, который изначально прекрасно владел двумя родными языками – хантыйским и мансийским, все её труды были посвящены изучению этих двух родственных языков, и это было важным и ценным явлением для учёного мира языковедов.
Преподавательская и научная деятельность Нины Алексеевны Лысковой отмечены высокими наградами. Она внесла огромный вклад в дело сохранения, изучения, исследования, популяризации хантыйского и мансийского языков.
Сегодня скорбит мир уралистики, её родной Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Российский государственный педагогический университет, город Санкт-Петербург… Мы все в одночасье осиротели… Выражаем глубокие слова соболезнования её сыну Льву, родным и близким…Вечная память великой дочери хантыйского и мансийского народов…