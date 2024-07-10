От мошенников югорчан защитят ростовые фигуры полицейских
Идею использовать ростовые фигуры полицейских в целях профилактики от мошенников предложили на диалоговой площадке по профилактике обмана в мессенджерах, передает ugra-tv.ru.
В зданиях банков будут размещать картонные фигуры полицейских с памятками по профилактике мошенничества в сфере IT. Кроме того, специалисты продолжат беседовать с трудовыми коллективами, где работают уже потерпевшие от действий интернет-обманщиков.
«В этом году уже зарегистрировано порядка 3300 преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий. Рост по сравнению с прошлым годом — 10%. Эти площадки задействованы и в рамках профилактики, и в рамках решения насущных проблем», — прокомментировал врио начальника отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Югре Алексей Распутнев.