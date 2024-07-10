Экспозиция Югры на выставке-форуме «Россия» вошла в топ-15
По итогам онлайн-голосования за лучшую экспозицию во время работы выставки-форума «Россия» Югра вошла в топ-15. На стенде были представлены достижения региона в экономике, науке, образовании, культуре, здравоохранении, туризме.
«На стенде регулярно проходили активности, мастер-классы, презентации муниципалитетов, учреждений и образовательных организаций региона, встречи с интересными людьми, розыгрыши югорских сувениров. За период работы, по скромным оценкам, стенд посетили свыше 1 млн гостей выставки», — отметили в департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.
Весной гостям предлагали повязывать ленточку на березу и загадывать желание. В чуме был организован кинотеатр, где у импровизированного очага можно было познакомиться с традиционными сказками северных народов. Также Югра представила уличную композицию, посвященную дикому сибирскому лесу и единственному в стране Музею грибов.