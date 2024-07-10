«Я ВЕРНУЛСЯ», фельдшер скорой медицинской помощи вернулся домой из зоны СВО
Когда началась спецоперация, Алексей Гусев твердо решил, что его место на передовой и сразу пошел добровольцем. Спасать бойцов и мирных граждан под грохот обстрелов оказалось не простой задачей. «Любая манипуляция, пусть даже самая незначительная, вроде наложения асептической повязки, наложения жгута или остановки кровотечения, является сложной в той ситуации, в которой мы находились. Мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. От быстроты моих действий зависят жизни защитников, которых дома ждут семьи!», – признался Алексей.
Он с достоинством и честью выполнил свой долг, за что награжден «Орденом мужества», медалями «За храбрость», «За боевые заслуги». Все долгие месяцы, пока он находился в зоне спецоперации, дома его ждали родители. Именно их поддержка и любовь помогали ему в тяжелые минуты.
Сегодня Алексей переключился на мирную жизнь, вернулся в свою родную больницу и уже оказывает скорую медицинскую помощь радужнинцам.