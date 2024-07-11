«Семья – это вместе прийти на ПикникХМ»

Продолжается капитальный ремонт участка трассы г.Сургут – г.Нижневартовск с 213 по 217 км, который стартовал в 2023 году. Специалисты выполнили большой комплекс работ: фрезерование старого покрытия, укладку выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного полотна на всем участке.