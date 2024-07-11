«Семья – это вместе прийти на ПикникХМ»
При поддержке «Газпромнефть-Хантоса», Администрации города Ханты-Мансийска, Фонда развития Югры и фонда «Мой бизнес» 20 июля с 12.00 до 18.00 Иртышская Набережная оживёт и наполнится улыбками гостей «ПикникХМ».
На восьмой фестиваль организаторы получили 180 заявок, в их числе несколько участников из других муниципалитетов нашего региона, а также из Тюмени и Екатеринбурга. Участники – это люди, которые разделяют ценности проекта и верят в то, что создавать настроение города можно своими силами.
Двенадцать тематических площадок 2024 года звучат так: аллея мастеров, лекторий, спорт, «Местные», детская, сцена, арт, фудкорт, аллея красоты и здоровья, КВН и, конечно же, сцена. Каждый гость сможет найти себе активность по душе. Вход, как всегда, свободный! Полное расписание мероприятия появится в группе проекта: vk.com/piknikhm.
Совместная площадка «Культштаба» и «Газпромнефть-Хантоса» «Местные» развернёт свои холмы на набережной. Здесь можно будет увидеть большую карту города и отметить на ней себя, создать лесной букет и даже сфотографироваться с Иртышом.
Фонд «Мой бизнес» помогает в застройке лектория и любимой площадки всех рукодельниц и ремесленников Аллеи мастеров. В первом планируются лекции от спикеров всероссийского общества «Знание», а на второй – креативные мастер-классы и продажа изделий, сделанных своими руками. По традиции – 15 % вырученных средств пойдут на благое дело. В этом году семье Артёма Кургузова, у которого как раз день рождения в июле. Его диагноз: ДЦП тяжелой степени, спастический тетрапарез верхних и нижних конечностей, атрофия зрительного нерва. Внести свой вклад на покупку приспособления для купания детей с ДЦП можно по номеру телефона папы: +79634944445 (Т-Банк, Кирилл Кургузов).
За годы Пикника нам удалось собрать средства для 9 ребят. Это наполняет фестиваль особым смыслом и помогает почувствовать: ты не один – рядом огромное количество добрых людей.
Благодаря Фонду развития Югры фудкорт превратится в гастрономический парк «Вкус Югры», где за удобными столами вы сможете попробовать кулинарные произведения местных поваров. В сердце меню – блюда, основанные на региональных продуктах.
Любители спорта и экстрима 20 июля смогут наблюдать на Иртыше отважных спортсменов, ведь именно в субботу состоится заплыв на открытой воде международной серии X-WATERS.
Команда фестиваля вместе с участниками решила вновь провести полюбившийся конкурс «Пикник на Пикнике»: оборудуйте собственный семейный уголок, расстелите плед, сделайте выставку фото или накройте обеденный стол для гостей – творите от души. Чтобы принять участие, нужно с 12.00 до 13.00 зарегистрироваться на стойке Пикника (возле сцены), обустроить своё пространство и с 15.00 до 16.00 ждать душевную комиссию. Победителям – призы от наших партнёров.
Напомним, в 2016 году фестиваль «ПикникХМ» стал одним из победителей грантового конкурса «Родные города» компании «Газпром нефть», а с 2017 года проект реализуется благодаря инициативным жителям Ханты-Мансийска.
«Тема 2024 года – семья. Здесь всё логично. Пикник – всегда был про семью, для семьи и с семьёй. Это могут быть 2 любящих друг друга человека или большая компания родственников, ведь в центре лета на нашем фестивале собирается одна дружная семья – город Ханты-Мансийск», – говорит руководитель проекта Валентина Киселёва.
Ждём всех 20 июля на Иртышской набережной с 12.00 до 18.00!
Полная программа и все подробности в группе Фестиваля: vk.com/piknikhm