Лес чудес
Так называлось познавательное мероприятие для детей, отдыхающих на площадке временного пребывания «Город мастеров» пгт Берёзово. Оно состоялось 11 июля.
Марина Анатольевна Табун рассказала детям, что лес – это главное богатство планеты Земля, а также напомнила о важности сохранения и бережного отношения к нашему зеленому дому.
Руководитель заказника «Берёзовский» Сергей Викторович Венчиков вместе со школьниками вспомнили правила поведения и пожарной безопасности в лесу. В беседе дети показали свои знания о природе. Рассказали о том, что лес – это «лёгкие» планеты, деревья насыщает воздух кислородом, они также обеспечивают чистоту и полноводность рек, озёр, ручьёв. Лес бережёт здоровье людей и является источником всевозможного ценного сырья.
Далее мероприятие проходило в форме игры, где дети, перемещаясь по таким страничкам, как: «Растения леса», «Зелёная аптека», «Лесные жители», «Будь лесу другом!», пополняли свои знания новой и полезной информацией. Помимо прочего, М.А. Табун задавала школьникам различные вопросы и давала интересные задания по теме, благодаря чему воспитанники пополняли багаж своих знаний.
Юные экологи с удовольствием отгадывали лесные загадки, активно принимали участие в игре «Если я приду в лесок», в экологических конкурсах и викторинах: «Узнай дерево по описанию», «Поляна птиц и животных», «Береги зелёный океан!». Кроме этого, вспомнили пословицы и поговорки, в которых издавна люди отдавали дань уважения лесу.
Мы надеемся, что такие мероприятия помогут сохранить и преумножить красоту нашего леса!
Марина Табун,
пгт Берёзово