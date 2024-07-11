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Для слабовидящих

Лес чудес

11.07.2024

Так называлось познавательное мероприятие для детей, отдыхающих на площадке временного пребывания «Город мастеров» пгт Берёзово. Оно состоялось 11 июля.

Марина Анатольевна Табун рассказала детям, что лес – это главное богатство планеты Земля, а также напомнила о важности сохранения и бережного отношения к нашему зеленому дому.

Руководитель заказника «Берёзовский» Сергей Викторович Венчиков вместе со школьниками вспомнили правила поведения и пожарной безопасности в лесу. В беседе дети показали свои знания о природе. Рассказали о том, что лес – это «лёгкие» планеты, деревья насыщает воздух кислородом, они также обеспечивают чистоту и полноводность рек, озёр, ручьёв. Лес бережёт здоровье людей и является источником всевозможного ценного сырья.

Далее мероприятие проходило в форме игры, где дети, перемещаясь по таким страничкам, как: «Растения леса», «Зелёная аптека», «Лесные жители», «Будь лесу другом!», пополняли свои знания новой и полезной информацией. Помимо прочего, М.А. Табун задавала школьникам различные вопросы и давала интересные задания по теме, благодаря чему воспитанники пополняли багаж своих знаний.

Юные экологи с удовольствием отгадывали лесные загадки, активно принимали участие в игре «Если я приду в лесок», в экологических конкурсах и викторинах: «Узнай дерево по описанию», «Поляна птиц и животных», «Береги зелёный океан!». Кроме этого, вспомнили пословицы и поговорки, в которых издавна люди отдавали дань уважения лесу.

Мы надеемся, что такие мероприятия помогут сохранить и преумножить красоту нашего леса!

Марина Табун,

пгт Берёзово

 

 

11.07.2024

11.07.2024