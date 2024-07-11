В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре продолжается обновление участков трассы г.Сургут – г.Нижневартовск по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»
Продолжается капитальный ремонт участка трассы г.Сургут – г.Нижневартовск с 213 по 217 км, который стартовал в 2023 году. Специалисты выполнили большой комплекс работ: фрезерование старого покрытия, укладку выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного полотна на всем участке. Площадь устройства асфальтобетонного покрытия 95 239 м2. Всего уложено асфальтобетонной смеси 21 106 тонн. Работы по асфальтированию окончены.
В настоящее время подрядчику предстоит завершить работы по укреплению обочин, а также работы по озеленению, заменить барьерное ограждение и нанести разметку. Завершить весь комплекс работ на этом участке, планируется в конце августа этого года.
В текущем году в Ханты-Мансийском автономном округе стартовал капитальный ремонт еще одного участка трассы г.Сургут – г.Нижневартовск. Речь идет об отрезке с 75 по 90 км, его протяженность составляет 14,789 км. Участок автомобильной дороги расположен в Сургутском районе, по данному направлению проходит основное движение транзитных транспортных средств в Нижневартовский район. Ежедневная интенсивность движения составляет более 6800 автомобилей. Ремонт данного участка необходим для обеспечения безопасного дорожного движения. Работы также проходят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
На участке капитального ремонта с 75 по 90 км подрядчик приступил к фрезерованию изношенного верхнего слоя покрытия, далее произведет укладку двух слоев дорожного полотна, замену барьерного ограждения и дорожных знаков. Объект переходящий – завершить весь комплекс работ предстоит в октябре 2025 года.
Приведение в нормативное состояние данной региональной трассы имеет важное значение, так как она входит в опорную сеть автомобильных дорог России и обеспечивает транспортную доступность таких крупных городов округа как Сургут, Нижневартовск, Мегион, Лангепас и Покачи.