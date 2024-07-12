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Тематические встречи сотрудников Росгвардии и юных югорчан прошли в Югре

12.07.2024

В рамках всероссийской ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» сотрудники СОБР и вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре посетили воспитанников первой смены военно-спортивного палаточного лагеря «Спецназ. Дети», расположенного в сельском поселении Шапша Ханты-Мансийского района.

Представители ведомства провели для ребят увлекательный мастер-класс по рукопашном бою, рассказали о служебных буднях и участии в специальной военной операции. Дети с большим интересом слушали гостей и задавали им различные вопросы.

Руководство лагеря «Спецназ. Дети» поблагодарило гостей за плодотворное сотрудничество и выразило надежду на его продолжение в будущем.

В Радужном сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии провели беседу с ребятами, посещающими лагерь дневного пребывания средней общеобразовательной школы №4 по теме: «Азбука безопасности», – в ходе которой рассказали о правилах безопасного поведения на улице и в общественных местах в период летних каникул.

Подобные мероприятия способствуют патриотическому воспитанию подрастающего поколения, прививают уважение и интерес к службе в Росгвардии, а также помогают обезопасить детский отдых.

Сайт ТУ Росгвардии по ХМАО - Югре

12.07.2024

12.07.2024