В Салыме хотят создать музей под открытым небом
С такой инициативой выступил депутат думы Югры Николай Заболотнев на встрече врио губернатора Югры Руслана Кухарука с управленческой командой Нефтеюганского района. Депутат предложил департаменту культуры Югры подключиться к этому вопросу и создать первый в Нефтеюганском районе официальный музей.
«Археологи находят уникальные вещи. В «Карте развития Югры» находится проект по созданию музея на базе Салыма. Большая просьба обратить внимание на этот музей. Хотелось бы, чтобы первый музей района появился в таком уникальном месте», — сказал Николай Заболотнев, отметив, что за три года в муниципалитете был реализован 121 общественный проект, в район привлечено более 100 миллионов рублей.
Руслан Кухарук сказал, что инициативу рассмотрят, и подчеркнул, что это формат музея под открытым небом — это перспективная идея с точки зрения привлечения туристов в муниципалитет.
«Должны быть такие флагманские проекты, которые объединяют жителей и являются плодом совместной работы, когда инициатива жителей находит воплощение в архитектурных решениях. Конечно, обязательно посмотрим», — сказал Руслан Кухарук.