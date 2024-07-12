В Югре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили новые служебные автомобили
На вооружение сотрудников вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре поступит пятнадцать новых автомобилей отечественного производства – «Lada Granta». Служебный автотранспорт был закуплен за счет средств федерального бюджета.
Первая партия из 8 машин уже прибыла в подразделения вневедомственной охраны гг. Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска и Урая. Остальные в ближайшее время поступят в другие филиалы учреждения. Патрульные машины имеют цветографическую окраску, оборудованы радиостанциями и сигнально-говорящими устройствами.
Служебный автотранспорт станет существенным подспорьем в деле борьбы с уличной преступностью и охраны имущества физических и юридических лиц, а также объектов, подлежащих обязательной охране Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации. С начала года автопарк вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре обновился на 40%.
На сегодняшний день под надежной охраной вневедомственной охраны Югры находится более 9 тыс. объектов различных форм собственности.
Экипажи групп задержания совершили свыше 4 тыс. выездов по сигналам «тревога», приняли участие в раскрытии 17 преступлений, 9 из которых были совершены на охраняемых объектах, выявили и пресекли порядка 960 административных правонарушений.