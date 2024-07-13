Форум «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь.События соберёт выдающихся выпускников форумов Росмолодёжи
9 июля стартовала регистрация на пятый заезд – девятую смену Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь.События. Заключительная смена – «Территория решений» пройдёт с 25 по 29 августа и объединит не только лучших участников из прошлых смен, но и амбассадоров VK, а также выпускников форумов, образовательных мероприятий Росмолодёжи и представителей партнёров.
Пятый заезд «Команда» включит в себя одну итоговую смену «Территория решений». Лучшие выпускники форумов Росмолодёжи и программ круглогодичных молодёжных образовательных центров, специальные представители партнёров форума доработают ключевые решения по итогам каждой смены форума, программа которого в этом году посвящена влиянию молодёжи на формулирование и достижение образа России-2030 и подготовке поколения лидеров, готовых и способных сохранить суверенитет государства.
Регистрация на смену открыта до 28 июля включительно: https://grants.myrosmol.ru/events/fbcf7379-89da-494e-b373-7a2fac44a27f?eventId=fbcf7379-89da-494e-b373-7a2fac44a27f
«Вот уже десятый год подряд форум «Территория смыслов» создаёт смыслы в вопросах интеграции молодёжи России в принятие решений по основным направлениям развития государства и общества. На «Территории смыслов» собираются тысячи молодых участников со всех регионов страны: и в этом году на девятой смене мы ждём лучших выпускников форумов Росмолодёжи. По итогам девяти смен форума им предстоит обсудить решения, которые помогут молодёжи повлиять на достижение национальных приоритетов, в том числе – целей национального проекта «Молодёжь и дети», а также повлиять на развитие всей системы круглогодичных молодёжных центров», – говорит директор форума Алексей Ченских.
Кроме того, для представителей итоговой смены пройдёт стратегическая сессия по разработке круглогодичной программы поддержки лучших выпускников форумного сезона.
Участники пятого заезда смогут подать заявку на грантовый конкурс, доработать на образовательной площадке свой проект и получить экспертную оценку, но в случае, если не подавали заявки на конкурс в предыдущих сменах форума 2024 года. Впервые в грантовом конкурсе примут участие и волонтёры девятой смены.
Напомним, каждая смена посвящена разработке различных профильных решений, востребованных её целевой аудиторией, в совокупности формируя широкую палитру предложений молодёжи по развитию и поддержке достижений целей в ключевых направлениях развития государства.
Организатором форума выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь). Соорганизаторами мероприятия являются АНО «Россия – страна возможностей», Мастерская управления «Сенеж», Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи Движение первых, АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи».