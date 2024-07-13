В Ханты-Мансийске состоится бесплатный интенсив для медийщиков
Обучающий интенсив «Как выиграть медиагрант» пройдет в Ханты-Мансийске. Об этом сообщают организаторы события «Медиа школа» и продюсерский центр «Красная лодка».
Интенсив создан для тех, что работает в сфере медиа и хочет поучаствовать в грантовом конкурсе «Медиа-Вышка 2024». В программу вошло обучение от ведущих экспертов медиасферы и представителей грантовых фондов, помощь в заполнении заявки на участие в конкурсе, питчинг медиапроектов в номинациях: Шоу, Короткий метр, Блог, Стрим, Анимация, Видеоподкаст.
В медиашколе сообщили, что уже состоялось четыре интенсива, в том числе международный.
Для участия в обучении необходимо подать заявку до 15 июля по ссылке. Проживание, питание во время обучения оплачиваются организаторами.