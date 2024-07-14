Югра приняла межрегиональный этап соревнований по фиджитал-спорту
Сургутский район уже во второй раз принял у себя межрегиональные соревнования по фиджитал-спорту.
Так, 13 июля кибер-спортсмены из Югры, Челябинской, Тюменской и Свердловской областей собрались на арене спорткомплекса «Лидер» в Барсово, чтобы определить лучших в следующих дисциплинах: ритм-стимулятор, фиджитал – тактическая стрельба, футбол, баскетбол.
Добавим, что победители поедут на всероссийский этап и смогут выступить на «Играх будущего».