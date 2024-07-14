В Югре Росгвардия провела уборку подшефного родника
В Ханты-Мансийске военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие во Всероссийской экологической акции «Живи, родник!».
На протяжении нескольких лет росгвардейцы во взаимодействии с работниками природного парка «Самаровский чугас», студентами и школьниками города, а также журналистами региона поддерживают порядок на территории подшефного родника «На Ключевой» – проводят сбор бытового мусора: пластика, стекла и металлических банок, – представляющего угрозу для окружающей среды.
«Представители ведомства заботятся о чистоте заповедного леса, расположенного в сердце города. Своим примером они показывают подрастающему поколению, как важно поддерживать в чистоте одно из самых популярных туристических мест столицы автономного округа, внося свой вклад в укрепление экологии Югры», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
В рамках мероприятия начальник отдела экологического просвещения и туризма природного парка «Самаровский чугас» Надежда Быкова рассказала росгвардейцам об истории ключей, давших жизнь родниками и ручьям, которые спускаются с вершин Самаровских холмов, оставленных некогда ледником, а также о князе Самаре, который в 16-м веке жил на территории Самаровского чугаса.
«Мы благодарим Росгвардию за постоянное участие в экологических проектах, что способствует сохранению уникальной местной живой природы – ценных видов растений, животных и птиц, обитающих на территории парка», - отметила представитель природного парка «Самаровский чугас» Надежда Быкова.
В парке «Самаровский чугас» находится порядка 20 естественных выходов подземных вод – родников и ключей, которые требуют постоянного ухода.