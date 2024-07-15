III Международный заплыв на открытой̆ воде «X-WATERS Ugra»
X-WATERS – крупнейшая международная плавательная серия, рождённая в России. 19 и 20 июля 2024 года заплыв пройдет в Ханты-Мансийске уже в третий раз.
По предварительным оценкам в Ханты-Мансийске ожидается участие порядка 300 спортсменов из 32 городов России и зарубежья.
19 июля состоится заплыв на дистанцию 25 км. 20 экстремалов стартуют от моста «Красный дракон» по левому берегу реки Иртыш в Ханты-Мансийске, огибая остров Старочеремховский. Маршрут проходит через место силы - слияние рек Оби и Иртыша, далее вдоль берега по Оби до деревни Белогорье.
20 июля будут заплывы на дистанциях 2 и 10 км (не более 290 человек). Участники дистанции 10 км стартуют от причала «Дачи» и двигаются по течению.
Участники дистанции в 2 километра стартуют с берега. Далее движутся в сторону финиша, ориентируясь на береговые ориентиры и финишные навигационные буи. Все участники дня финишируют в водных воротах города на городской Набережной (ул. Свободы 1).
В стартовый пакет участника, помимо основной экипировки для участия в заплыве, также включены промо-материалы о Ханты-Мансийске и Югре от туристического гида по Югре – «Визит Югра» и гастрономический сувенир из Югорских продуктов.
Победители заплыва получат денежные призы. Общий призовой фонд – 1 миллион рублей, предоставлен в рамках соглашения между Правительством ХМАО-Югры и ПАО «Нефтяная компания «Лукойл».
Заплыв из серии X-WATERS в Ханты-Мансийске обладает высоким туристским потенциалом. Данное событийное мероприятие позволяет привлечь внимание путешественников, предпочитающих активный отдых. Югра – перспективное направление для развития таких направлений туризма (активного и событийного). Поддержка мероприятия позволит укрепить имидж Югры как территории, благоприятной для развития туризма.
Мероприятие будет проходить совместно с фестивалем «Пикник ХМ». Связка событийных мероприятий взаимно усиливает друг друга.
Фонд развития Югры совместно с Департаментом промышленности обеспечивает информационную и организационную поддержку: брендирование площадки проведения заплыва, организация фотозон, баннерное оформление мест старта и финиша, организация «Гастрономического парка – Вкус Югры», организацию сценического комплекса для проведения официальных частей мероприятий, и которая будет задействована организаторами двух мероприятий. Общая сцена также будет задействована в концертной программе. Для участников и гостей мероприятия выступят музыкальные коллективы автономного округа. Итогом концертной программы станет выступление кавер-группы «СтереоХит» из г. Нягань (начало выступления 17:00, сразу после награждения победителей и призеров заплыва).
20 июля для спортсменов и их групп поддержки приготовлены развлекательные площадки от ВизитЮгра:
Гостевая площадка «Прикоснись к Югре «Визит Югра»
• Ароматная уха и теплые чаны на финише для восстановления сил.
• Погрузитесь в культуру и традиции северных народов в традиционном чуме.
• Поделитесь радостью с близкими, отправив открытку прямо с мероприятия.
А также: зона отдыха в шатре, мастер-классы по национальным играм и яркая фотозона.
Восстановить силы и попробовать местную кухню поможет Гастрономический парк «Вкус Югры». Здесь, среди 12 кафе и ресторанов города Ханты-Мансийска вы попробуете блюда из югорских продуктов.